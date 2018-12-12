شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط 15 طن أرز ومكرونة غير صالحة للاستهلاك الآدمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة، لضبط جرائم الغش التجارى، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأسفرت جهود شرطة التموين خلال 24 ساعة عن ضبط (73) قضية تموينية متنوعة أبرزها ضبط مالك مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة (السلع الغذائية) بدائرة مركز شرطة بنى مزار (بالمنيا) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، بلغت نحو (11,085 طن "أرز – مكرونة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، ومنتهية الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك مصنع"بدون ترخيص" لإنتاج (السلع الغذائية) بدائرة مركز شرطة كفرالدوار (بالبحيرة) لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية (البسكويت) مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى بدون أية بيانات تفيد الإنتاج والصلاحية، وتم ضبط (6,400 طن مستلزمات إنتاج " سكر – كاكاو – مسلى – دقيق "، وكذا ضبط (144)ألف عبوة "بسكويت" منتج نهائى ) بدون أية بيانات تفيذ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

وأسفرت الحملات التموينية عن ضبط المدير المسئول عن مصنع"بدون ترخيص" لتعبئة (السلع الغذائية) بدائرة قسم شرطة ثان الرمل (بالإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، بلغت نحو (4,725 طن " أرز" –760 كيلو جرام "سكر" غير صالحة للإستهلاك الآدمى، ومجهولة المصدر وناقصه الوزن، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحاً غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات.