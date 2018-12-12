"مساكن الكهنة".. "الآثار" تعلن بدء ترميم "مدينة ماضي" بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الآثار، البدء في المرحلة الأولى من مشروع ترميم مدينة ماضي جنوب غرب مدينة الفيوم.

وقال غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم، إن أعمال المرحلة الأولى تشمل درء الخطورة عن تماثيل الأسود؛ لأنها فقدت بعض الخواص التماسكية للحجر الجيري؛ نظرا لتعرضها الدائم لعوامل التعرية مثل أشعة الشمس المباشرة ومياه الأمطار والرياح خاصة الرياح الغربية.

وأضاف سنبل، في بيان اليوم الأربعاء، أن أعمال الترميم تضم الرسوم الجدارية الموجودة على جدران الطوب اللبن التي كانت قديما مساكن للكهنة، وإجراء أعمال التنظيف الميكانيكي والكيميائي لكافة عناصر المدينة الأثرية.

وأضاف أنه جاري وضع خطوات المرحلة الثانية لترميم وتطوير المدينة وجعلها مزارا سياحيا مميزا يرقى أن يكون متحفا أثريا لموقع هام في محافظة تراثية شهدت العديد من الأحداث في العصرين القديم والحديث.

جدير بالذكر، أن مدينة ماضي تضم أطلالها معابد للملك امنمحات الثالث والرابع في عصر الدولة الوسطى "الأسرة الثانية عشر"، وخلال العصر الروماني أضيف للمدينة مجموعة من التماثيل على هيئة أسود. ويتسم تخطيط المعابد بالبساطة وهو ما يتفق مع السمة العامة لتخطيط معابد الدولة الوسطي؛ محوره مستقيم يتجه من الشمال إلى الجنوب وخلف هذا المعبد يقع المعبد البطلمي والباحة الرومانية والتي تكثر بها تيجان الأعمدة وأجزاء من أعمدة حجرية.

وفي منتصف الباحة الرومانية يوجد تكوين من الحجر الجيري على هيئة مذبح خلفها جدران أساساتها من الحجر الجيري يعلوها مداميك من الطوب اللبن. وكما بني في المدينة معبدا ومقصورة للتمساح مشيدة من الحجر الجيري والمعبد من الطوب اللبن عدا مداخلة فهي من الحجر الجيري.