شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: مصر تمنح أيفون مهلة شهرين لوقف انتهاك قوانين المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن مصر قد منحت شركة أيفون، التى يباع هاتفها فيها أغلى حوالى 50% من مناطق أخرى فى الشرق الأوسط، شهرين لإنهاء ما ترى القاهرة أنه قيود غير عادلة على الموزعين المحليين، وإلا ستواجه تحركات قانونية.

وأشارت بلومبرج، إلى أن الخطوة ضد "كوبرتينو" صانع أيفون فى كاليفورنيا وموزعه الإقليمى تأتى بعد أيام من إعلان جهاز حماية المنافسة فى مصر أنهم ينتهكون القانون المحلى بإتمام اتفاقيات التوزيع الحصرية.

وقال الجهاز إنه فى حين أن الشركات لها الحق فى تخصيص مناطق المبيعات، فإن تجار التجزئة المحليين غير مسموح لهم بالشراء من موزعين آخرين، وهو ما يمنع المنافسة.