شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر إقلاع 3 رحلات دولية لأعمال الصيانة وظروف التشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت حركة الطيران بمطار القاهرة الدولى، تأخر إقلاع 3 رحلات أكثر من ساعة عن موعد الإقلاع المقرر لها بجدول التشغيل بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل، وإلغاء إقلاع رحلة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب.

وأفاد مصدر ملاحى بالمطار، أن رحلة شركة الاتحاد 650 المتجهة إلى أبوظبى تأخرت ساعتين بسبب أعمال الصيانة، كما تأخرت رحلة الخطوط التركية 693 المتجهة إلى إسطنبول ساعة بسبب ظروف التشغيل، وتأخر رحلة الخطوط الإثيوبية 453 المتجهة إلى إديس أبابا ساعة بسبب ظروف التشغيل.

وأضاف المصدر، أن سلطات المطار تلقت إخطارا من الشركة المصرية العالمية للطيران بإلغاء إقلاع رحلتها 905 المتجهة إلى جدة لعدم جدواها اقتصاديا لقلة الركاب، وتم التنسيق مع سلطات المطار لسفر الركاب على متن رحلات أخرى.