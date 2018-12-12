شكرا لقرائتكم خبر عن مطرانية ملوى: ماس كهربائى سبب حريق كنيسة "ديروط أم نخلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مطرانية ملوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس فى المنيا، إن الحريق الذى إندلع مساء الإثنين بكنيسة العائلة المقدسة بقرية ديروط أم نخله، سببه ماس كهربائى بماكينة صوت، وأن مسلمو القرية شاركوا فى إخماده.

وذكر بيان المطرانية، "تواردت أنباء عن حدوث حريق بكنيسة العائلة المقدسة بديروط أم نخلة يوم الإثنين، حيث تصاعدت بصورة مفاجأة ألسنة اللهب بالدور الأول العلوى الموجود به الكنيسة، وقد هرع إلى مكان الحريق على الفور مسئولى الأمن ومسئولى الحماية المدنية وقاموا بإخماده بمساعدة كل شباب القرية مسيحيين ومسلمين فى تلاحم شعبى، لذا نرجوا عدم الاستماع إلى أية إشاعات مغرضة تضر وحدتنا الوطنية.

وأضاف البيان، "على الفور وجّه نيافة الحبر الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وانصنا والأشمونين بتكشيل لجان للوقوف على حقيقة الأمر مكونة من القمص أثناسيوس زاخر وكيل قطاع الغروب والقمص بستفروس رشدى عن المطرانية والقمص يسى كمال كاهن الكنيسة، وبالرجوع إلى كاميرات المراقبة وبشهادة شهود العيان تبين أن سبب الحريق ماس كهربائى فى ماكينة الصوت وامتدت داخل الهيكل ثم زحفت النيران إلى باقى الكنيسة، ونشكر الله لا توجد خسائر فى الأرواح أو إصابات، ومن الجدير بالذكر أن هذه الكنيسة قد تم توفق أوضاعها ضمن الكنائس التى وفقت أوضاعها".