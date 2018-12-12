شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات ترصد تفاصيل اختلاس مسئول مخازن بحديقة الحيوان لـ489 قطعة جلود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحال النائب العام المستشار نبيل صادق مسئول مخازن الأغذية والجلود بالإدارة المركزية لحديقة الحيوان، لمحكمة الجنايات، على خلفية تورطه فى اختلاس جلود تقدر قيمتها المالية بنحو مليون و500 ألف جنيه. ويرصد ”الخليج 365” أبرز 7 معلومات توضح تفاصيل القضية .. 1ـ تقلد المتهم مهام عمله فى 10 فبراير 2015. 2ـ تسلم المتهم الجلود المختلسة بسبب ومناسبة وظيفته بموجب سند العهدة. 3ـ المتهم اختلس 489 قطعة من الجلود ملك الإدارة المركزية لحديقة الحيوان. 4ـ المتهم وفقًا للتحقيقات مرر الجلود خلسة إلى خارج محل عمله للتربح ماديًا. 5ـ تقدر قيمة المسروقات بنحو مليون و500 ألف جنيه. 6ـ باشرت نيابة الأموال العامة التحقيق مع المتهم ووجهت له تهمة الاختلاس. 7ـ فور انتهاء التحقيقات أحال النائب العام المستشار نبيل صادق المتهم للجنايات.

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