شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية: أجبنا على 747 ألف فتوى وسؤال خلال 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير السنوى لمجمع البحوث الإسلامية عن الجهود التى بذلتها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية فى استقبال أسئلة الناس والإجابة عليها، لتلبية احتياجاتهم المعرفية من خلال اللجان المنتشرة فى كل مدن ومراكز ومحافظات الجمهورية، حيث بلغ عدد الفتاوى التي أجابت عليها اللجان خلال عام 2018 نحو (711) ألف فتوى فى تخصصات متنوعة ما بين مسائل أحوال شخصية، وعبادات، ومواريث، ومعاملات تجارية ومالية، وقضايا معاصرة، فضلا عن الرد على بعض الشبهات المثارة.

وأوضح التقرير أن هذه الزيادة المستمرة فى عدد الفتاوى التى تمت الإجابة عليها، تتزامن مع التوسع فى افتتاح لجان الفتوى الجديدة فى مراكز ومدن الجمهورية، خاصة فى المناطق الجديدة، تيسيرًا على الجمهور بدلًا من تحمل عناء السفر إلى اللجان الرئيسة في المحافظات، وذلك تنفيذا لخطة المجمع لمواجهة فوضى الفتاوى التى تصدر عن غير المؤهلين لها، لأجل حماية المجتمع من النتائج السلبية لتلك الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

على نفس المستوى أشار التقرير إلى أن الموقع الإلكترونى لمجمع البحوث الإسلامية استقبل خلال هذا العام نحو (36) ألف سؤالًا تمت الإجابة عنها إلكترونيًا، من خلال استقبال الأسئلة عبر موقع المجمع الإلكترونى وإرسالها إلى لجنة الفتوى الرئيسة ثم إرسال الإجابات إلى السائلين مرة أخرى.

وأكد التقرير أن الإجابة على الفتاوى الإلكترونية تتم بشكل فورى لتلبية احتياجات الناس المعرفية، والتسهيل عليهم، ورفع الحرج عنهم، بالإضافة إلى جانب الخدمات التي تقدمها لجان الفتوى الرئيسة والفرعية، حيث لا تتدخر اللجان جهدا في خدمة المستفتيين، لأجل حماية المجتمع من الفتاوى المضللة التى تخالف التعاليم السمحة للإسلام.

وتابع التقرير أن الفتاوى الإلكترونية التي تحتاج إلى حضور السائل لمقر لجنة الفتوى لمزيد من الإيضاح لسؤاله حتى تتم الإجابة عليه بدقة، يتم توجيهه لأقرب لجنة فتوى إليه.