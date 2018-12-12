"توظيف العلوم فى تطوير التعليم" فى دورة تدريبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ( إلكسو) بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة دورة تدريبية حول "توظيف العلوم فى تطوير التعليم" خلال الفترة من 11-13 ديسمبر الجاري بمقر اللجنة بمدينة السادس من اكتوبر ،برعاية د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة

تهدف الدورة إلى العمل على تحسين تدريس العلوم فى المنظومات العربية, فضلا عن تأهيل المختصين فى تصميم البرامج التعليمية للانتقال إلى مرحلة التفكير فى كيفية بناء المعارف, وتجديد إستراتيجيات التعليم والتعلم.

ومن جانبها استعرضت زينب الوكيل الأمين العام المساعد للجنة الوطنية المصرية لليونسكو جهود اللجنة الوطنية ودورها فى التنسيق مع كل الجهات المعنية داخل جمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتى فى إطار خطة عمل المنظمة العربية، والتى طالما كانت لها جهود ملموسة فى قطاع العلوم، مؤكدة أن هناك تعاونًا مستمرًا بين اللجنة الوطنية المصرية والمنظمات الثلاث (يونسكو، إلكسو، إيسيسكو) فى كل القطاعات سواء أكانت العلوم أو الاتصالات والمعلومات أو الثقافة أو التربية، مشيرة إلى التعاون الوثيق بين اللجنة وإدارات منظمة الإلكسو المختلفة لتحقيق الدعم المستمر لفائدة الدول العربية.

جدير بالذكر أنه يحاضر فى هذه الدورة عادل الرحوى الخبير والمدرب الدولى، بمشاركة 29 من المتدربين المعنيين التربويين ومدرسي العلوم التطبيقية بقطاعات مختلفة بوزارة التربية والتعليم؛ لنقل ما تم اكتسابه بعد أعمال هذه الدورة لطلاب المدارس.