شكرا لقرائتكم خبر عن مركز بحوث البساتين" ينظم 13 ندوة ارشادية فى 11 محافظة خلال ديسمبر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، عن تنظيم 13 ندوة ارشادية في 11 محافظة خلال ديسمبر الجاري، بهدف توعية المزارعين والمهندسين الزراعيين بهذه المحافظة لرعاية محاصيل الخضر والفاكهة وزيادة انتاجيتها.

وقال الدكتور محمد عبدالسلام جبر مدير معهد بحوث البساتين، ان تلك الندوات يتم تنظيمها تحت رعاية الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، لافتا الي ان الهدف الرئيسي لهذه الندوات الحفاظ علي جودة محاصيل الخضر والفاكهة، سواء للاستهلاك المحلي او زيادة القدرة التصديرية لها بما يساهم في زيادة الدخل القومي للبلاد.

واشار مدير المعهد الي ان خطة التدريب التي تم اعتمادها الشهر الجاري، تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ 4 ندوات ارشادية منها، خلال الاسبوع الاول من هذا الشهر، لافتا الي انه تم عقد ندوة حول اهم المشاكل التي تعتترض مزارعي البطاطس وكيفية التغلب عليها بمديرية الرزاعة في محافظة دمياط، فضلا عن ندوة حول خدمة ورعاية اشجار الزيتون بمديرية الزراعة في محافظة البحيرة، وندوة بعنوان: التداول الامثل للفراولة في مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، كذلك تم اليوم الاربعاء عقد ندوة حول معاملات البذور بالمواد النانونية في مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية.

ومن جهته قال الدكتور عبدالعزيز الطويل وكيل معهد بحوث البساتين للإرشاد والتدريب، انه من المقرر تنظيم ندوة حول عمليات الخدمة الشتوية لاشجار البرقوق بمديرية الرزاعة بالنوبارية يوم 16 من ديسمبر الجاري، فضلا عن ندوة حول الممارسات الزراعية الجديدة وتحسين صفات الجودة في الحبوب العطرية بمديرية الزراعة في محافظة اسيوط يوم 17 ديسمبر ، كذلك ندوة ارشادية حول الخدمة الشتوية في مزارع الموالح بمديرية الزراعة في محافظة الغربية يوم 18 ديسمبر .

وأضاف انه سيتم ايضا عقد ندوة حول رعاية وانتاج الموز بمديرية الزراعة في محافظة بني سويف يوم 19 ديسمبر، فضلا عن ندوة تحت عنوان : المعاملات الزراعية الهامة في حماية طماطم العروة الشتوية من البرودة وزراعة العروة المحيرة بمديرية الزراعة في محافظة الشرقية يوم 23 ديسمبر، كذلك ندوة حول كيفية انتاج ومواصفات الطماطم الشيري بمديرية الزراعة في محافظة القليوبية يوم 24 ديسمبر .

وأشار الي انه من المقرر ايضا تنظيم ندوة حول التداول الامثل لثمار الموز بمحطة بحوث القناطر الخيرية يوم 25 ديسمبر، وندوة حول زراعة وانتاج المحاصيل الورقية بمديرية الزراعة بالجيزة يوم 26 ديسمبر، فضلا عن ندوة حول أهمية الانفاق البلاستيكية المنخفضة للخضر بمديرية الزراعة بمحافظة الاسماعيلية يوم 30 ديسمبر.