"الإسكان": جهاز العاشر من رمضان يحصل على شهادة الأيزو في السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

صرح المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتنمية وتطوير المدن، بأن جهاز مدينة العاشر من رمضان، حصل على شهادة الأيزو 45001 إصدار 2018 في مجال السلامة والصحة المهنية، بعد أيام من حصول جهاز مدينة طيبة الجديدة عليها، في إطار المرحلة الأولى من تأهيل أجهزة المدن الجديدة للحصول على شهادات الأيزو، والتي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للإشراف على الجودة بالهيئة.

وقال المهندس أيوب متولي، المشرف على الإدارة العامة للإشراف على الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في بيان، اليوم الأربعاء: "تمت الموافقة على المرحلة الثانية لتأهيل بعض أجهزة المدن الجديدة وهى، مدينة العاشر من رمضان، للحصول على شهادتى الأيزو 9001 في نظم إدارة الجودة، والأيزو 17025 في معامل محطات المياه، ومدينة أسوان الجديدة، للحصول على شهادتى الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية، والأيزو 17025 في معامل اختبارات المواد".

وتابع: "مدينة قنا الجديدة، مرشحة للحصول على شهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية، ومدينة الفيوم الجديدة، للحصول على شهادة الأيزو 45001 فى السلامة والصحة المهنية، ومدينة الشيخ زايد، للحصول على شهادة الأيزو 17025 في معامل محطات المياه، ومدينة أسيوط الجديدة، للحصول على شهادة الأيزو 45001 في السلامة والصحة المهنية، مع متابعة مدينتى طيبة الجديدة، والعاشر من رمضان، في فترة ما بعد المنح، لضمان الاستمرارية".

يشار إلى أن مدينة العاشر من رمضان، إحدى مدن الجيل الأول فئة (أ).