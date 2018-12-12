شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تفضح تلاعب المنتخب القطرى فى نتائج مبارياته الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم النظام القطرى، عن تورط منتخب قطر لكرة القدم فى فضيحة التلاعب بالنتائج خلال مبارياته الودية الدولية لتحقيق انتصارت تحسن من سمعة تميم بن حمد، أمير قطر، داخليا وخارجيا.

وكشف فيديو جراف بثه الحساب، أن تميم بن حمد استغل المنتخب القطرى، لتحسين وغسل سمعته على المستوى الدولى، مشيرة إلى تجنيسه لمواهب أوروبا وأفريقيا لبناء فريق قادر على المنافسة.

وقال الحساب، إن فشل المنتخب القطرى فى حصد البطولات، دفعه لشراء نتائج المباريات الودية، بعد كشف تورط المنتخب القطرى بالتلاعب بالنتائج.

وأوضح الحساب، إن الشبهات تطارد نتائج منتخب "العنابى" بدءاً من عام 2014، مشيراً إلى أن فرق رقابية رصدت تلاعباً فى مباراة قطر وكوريا الشمالية، وأنها تلقت إنذاراً بنشاط مشبوه بالمراهنات خلال المباراة.