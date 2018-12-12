شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: فحص الإيدز للمواطنين فى سرية دون الإفصاح عن بياناتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان أن فحص الإيدزلجميع المواطنين بالجمهورية يتم فى سرية تامة، ودون الإفصاح عن أى بيانات شخصية للمواطن مع تقديم العلاج اللازم للحالة بالمجان.

وقال مصدر مسئول بالبرنامج القومى لمكافحة الإيدز لليوم السابع، إنه يوجد 24 مركزاً للمشورة والفحص، وتابع: الفحص يتم اختياريا وتقديم المشورة هام فى الحالات المصابة .

وتابع المصدر، أن الدولة توفر كافة الأدوية بالتعاون مع البرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، لافتاً إلى أن هناك رعاية خاصة للأطفال والحوامل .