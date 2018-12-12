شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم شديد البرودة ليلًا .. والصغرى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.

كما يتوقع الخبراء، أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 16 21

شبين الكوم 14 20

طنطا 13 20

دمنهور 13 20

الإسكندرية 12 20

بلطيم 13 19

مطروح 14 19

السلوم 12 18

سيوة 12 21

بورسعيد 15 21

دمياط 15 20

الزقازيق 14 20

الإسماعيلية 12 21

السويس 13 22

العريش 13 23

رفح 12 21

رأس سدر 11 23

نخل 04 19

نويبع 16 20

طابا 13 19

كاترين 05 17

الطور 12 21

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 14 23

مرسى علم 15 22

الفيوم 12 21

بني سويف 12 21

المنيا 12 21

أسيوط 09 21

سوهاج 09 22

قنا 10 22

الأقصر 10 23

أسوان 10 23

أبوسمبل 10 23

الوادي الجديد 08 23

شلاتين 16 25

أبو رماد 17 24

راس حدربة 18 23

حلايب 19 23

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 20 30

المدينة المنورة 14 27

الرياض 14 25

المنامة 19 24

أبوظبي 18 27

الدوحة 18 25

الكويت 11 22

دمشق 06 14

بيروت 14 18

عمان 08 15

القدس 08 15

غزة 14 21

بغداد 09 20

مسقط 21 27

صنعاء 06 24

الخرطوم 16 31

طرابلس 12 20

تونس 09 18

الجزائر 09 17

الرباط 10 18

نواكشوط 15 29

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -06 05

اسطنبول 03 08

إسلام آباد 04 17

نيودلهي 10 21

جاكرتا 25 33

بكين -8 -02

كوالامبور 24 32

طوكيو 05 10

أثينا 04 11

روما 03 10

باريس -02 08

مدريد 02 14

برلين 00 04

لندن 01 07

مونتريال -16 -08

موسكو -02 00

نيويورك -02 04

واشنطن -01 06