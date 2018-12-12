شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مناطق بالقاهرة تجاوز تعداد سكانها المليون نسمة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب الانفجار السكانى على مدار السنوات الماضية، فى ارتفاع عدد سكان محافظة القاهرة ما جعل بعض المناطق بالمحافظة يتخطى تعدادها المليون نسمة وهو ما يعادل عدد سكان بعض الدول حول العالم. ”الخليج 365” يستعرض فى تحليل معلوماتى المناطق المليونية فى محافظة القاهرة بعد تضخم تعداد سكانها . 1- بلغ تعداد سكان محافظة القاهرة بلغ 9 ملايين و 717 ألف و 324 نسمة. 1- بلغ تعداد سكان محافظة القاهرة بلغ 9 ملايين و 717 ألف و 324 نسمة. 2- مناطق مصر الجديدة والنزهة وشرق وغرب مدينة نصر والمطرية وعين شمس والسلام والمرج ويبلغ تعداد سكانها 3 مليون و 791 ألف و726 نسمة. 3- مناطق غرب القاهرة وعابدين والأزبكية ووسط القاهرة والموسكى وباب الشعرية والوايلى وبولاق ومنشأة ناصر ويبلغ تعداد سكانها 714 ألف و 549 نسمة. 3- مناطق غرب القاهرة وعابدين والأزبكية ووسط القاهرة والموسكى وباب الشعرية والوايلى وبولاق ومنشأة ناصر ويبلغ تعداد سكانها 714 ألف و 549 نسمة. 4- مناطق شبرا والساحل وروض الفرج والزيتون والأميرية وحدائق القبة والشرابية والزاوية الحمراء ويبلغ تعداد سكانها مليون و 718 ألف و407 نسمة. 5-مناطق السيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين ودار السلام والمعادى وطرة وحلوان والمعصرة والتبين و 15 مايو ويبلغ عدد سكانها3 مليون و 68 ألف و 930 نسمة. 5-مناطق السيدة زينب والخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين ودار السلام والمعادى وطرة وحلوان والمعصرة والتبين و 15 مايو ويبلغ عدد سكانها3 مليون و 68 ألف و 930 نسمة. 6- المدن الجديدة والتى تضم التجمع الخامس والتجمع الأول والقطامية والشروق وبدر ويبلغ تعداد سكانها 423 ألف و 712 نسمة.

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