شكرا لقرائتكم خبر عن "الزراعة": وصول 61 ألف طن تقاوى بطاطس وجار استقبال شحنات للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد العطار،رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى ما تم استيراده من تقاوى البطاطس من عدة دول مختلفة من الاتحاد الأوروبى، استعدادا للزراعات الجديدة سواء للإنتاج المحلى أو التصدير بلغ 61 ألف طن دخلت البلاد حتى الان .

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أنه جارى استقبال شحنات جديدة ، موضحا أن جميع شحنات تقاوى البطاطس المستوردة ، تنطبق عليها جميع الإجراءات والاشتراطات الفنية ،ويتم فحص جميع رسائل تقاوى البطاطس الواردة من دول الاستيراد بدقة فى موانئ وصول الحجر الزراعى، ويتم فحص عينات منها معمليا بمشروع العفن البنى بالبطاطس للتأكد من خلوها من الأمراض.

يذكر أن إجمالى الطلبات المقدمة لاستيراد تقاوى البطاطس، التى تزرع الموسم الجديد والمقدمة للجنة التقاوى بلغت 157 ألف طن، حيث تزرع 3 عروات متلاحقة للمحصول وهى العروة النيلية التى تزرع فى أواخر أغسطس وسبتمبر ويليها العروة الشتوية (الأساسية) والتى تزرع فى أكتوبر ونوفمبر، وهما يزرعان بتقاوى كسر محلى ثم العروة الصيفية وتزرع فى ديسمبر وحتى أواخر فبراير وتزرع بتقاوى مستوردة من الاتحاد الأوربي.