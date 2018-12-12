شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير "التوك توك" فى قانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة نوسيلة أبو العمرو، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن قانون المرور الجديد يحظر سير مركبات "التوك توك" على الطرق السريعة والرابطة بين المحافظات وبعضها البعض.

وأضافت عضو مجلس النواب، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن التعديلات فى قانون المرور الجديد تحظر سير "التوك توك" في الشوارع الرئيسية بالعاصمة أو الأحياء الرئيسية ، متابعا :"ولكن تتيح سير "التوك توك" في شوارع العاصمة لكن فى الضواحي والمناطق العشوائية، بشرط تحديد خطوط سير لها لا يسمح بالخروج عنها، وهو أمر ينص عليه القانون الجديد".

وأوضحت عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، أن ترخيص "التوك توك" وتحديد سن سائقه وحمله رخصة قيادة واشتراط عدم سير التوك توك فى العاصمة والطرق السريعة الرابطة بين المحافظات سيقنن من وضعها، وسيقلل من حوادث السير التى تسببها كما سيقلل من جرائم السرقة والقتل والاغتصاب وغيرها، والتى بدأت تظهر فى السنوات الأخيرة بسبب "التوك توك" وعدم وجود لوحات معدنية عليها فيصعب على رجال الامن تحديد مرتكب الجريمة .