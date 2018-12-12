شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. رئيس الوزراء يشهد توقيع مشروع سد "ستيجلر جورج" فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، مراسم التوقيع على مشروع سد "ستيجلر جورج" فى تنزانيا، والمقرر تشييده من قبل شركة المقاولون العرب المصرية، ويرافق رئيس الوزراء كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى.

ويعقد رئيس الوزراء، ورئيس جمهورية تنزانيا، جلسة مباحثات ثنائية حول التعاون المشترك بين البلدين.

ويتكون سد "ستيجلر جورج" من سد رئيسى يبلغ ارتفاعه 134 مترًا، و4 سدود مكملة لزيادة السعة التخزينية، لتصل إلى 34 مليار متر مكعب، وتقدر تكلفة بناء السد، بحوالى 3.6 مليار دولار، ويهدف إلى توليد الكهرباء بقدرة 2100 ميجاوات.