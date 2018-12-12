شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم..تلقى طلبات التنازل والطعون من المرشحين لانتخابات اتحاد الغرف السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأربعاء 12 ديسمبر تلقى طلبات التنازل عن الترشح لانتخابات اتحاد الغرف السياحية، والتى من المقرر أن تٌعقد فى منتصف شهر يناير المقبل وفقا للقرار الوزارى 617 لسنة 2018، أيضا الطعون على المرشحين المقبولين والتظلمات من المرشحين الذين لم تقبل أوراق ترشحهم.

ويستمر تلقى الطعون حتى 18 من ديسمبر الجارى، على أن تقوم اللجنة المشكلة من وزارة السياحة بالبت في الطعون والتظلمات خلال الفترة من 19 وحتى يوم 25 ديسمبر.

وكانت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، قرارا وزاريا بشأن الدعوة لإجراء انتخابات اتحاد الغرف السياحية، وتضمن أن تعقد يوم الثلاثاء 15 يناير المقبل.

واستمر تلقى الطلبات للترشح على مدار أسبوع بدأ فى 28 نوفمبر، وشمل القرار تشكيل وزارة السياحة للجنة لفحص الأوراق والطعون وعرض كشوف الناخبين، خلال الفترة من 5 حتى 11 ديسمبر.