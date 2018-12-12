شكرا لقرائتكم خبر عن 2.3 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، 2مليار و310 مليون جنيه، وذلك نظير تقدم نحو 165 ألف مواطن وسددوا مقدمات الحجز فى مكاتب البريد، فيما تجاوز اجمالى عدد من قاموا بشراء كراسات الشروط 320 ألف مواطن.

من جانبها قالت مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، أنه يتم طباعة كراسات شروط يوميا، وذلك لتلبية احتياجات راغبى التقدم لحجز شقة بالإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أن الكراسات ستكون متاحة بمكاتب البريد حتى السبت المقبل.

وأشارت إلى أن أهم ما يميز الإعلان العاشر هو توافر وحدات بمساحات مختلفة، حيث هناك وحدات نظام غرفتين وصالة، ووحدات نظام 3 غرف وهو ما يتلائم مع دخل وامكانيات المواطنين فى الشريحة الواحدة.

وتابعت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، أن هناك مزايا أخرى للإعلان العاشر تتلخص فى إمكانية تقسيط المقدم على 30 شهرا، وهو ما كان يمثل تحديا واضحا أمام المواطنين فى دفع إجمالى مقدم الوحدة خلال 3 أيام وهى الفترة التى كان يحددها البنك أو جهة التمويل.