شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس لمزاجك.. تناولك من 2 لـ3 فناجين قهوة يوميا يحميك من دهون الكبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسنى سلامة أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب قصر العينى، فى تصريح خاص لـ" الخليج 365 "،ان التدهن الكبدى يعتبر مشكلة الكبد القادمة بعد التخلص من فيروس سى وبى ويصيب 70 % من مرضى السمنة والسكر من النوع الثانى، ويحدث التدهن الكبدى نتيجة عوامل جينية يصاحبها بعض العوامل البيئية، مثل عدم الحركة وزيادة الوزن وارتفاع الضغط والسكر والإكثار من تناول الدهون والسكريات ولتغيير نمط حياة هؤلاء المرضى هناك 3 محاور يجب اتباعها وهى :



القهوة ضرورية للتخلص من دهون الكبد

أولا : خفض الوزن

فانقاص الوزن يجب أن يتم تدريجيا بمعدل كيلو ونصف كل 10 أيام حتى يصل إلى 10 % من الوزن الكلى خلال 12 شهر، وهو ما يحسن من الالتهابات والتليف ودهون الكبد، موضحا أن خفض الوزن من خلال الأكل وخفض الدهون والفركتوز الموجودة فى الأكل و السعرات الحرارية من 500 إلى 1000 سعر حرارى فى اليوم، يعمل على تخفيض الوزن من نصف إلى كيلو فى الأسبوع.

ثانيا : ممارسة الرياضة

ممارسة الرياضة ضرورية أو على الأقل رياضة المشى، حيث أن التمارين الرياضية بمعدل 150 دقيقة فى الأسبوع على أن تكون من 3 إلى 5 مرات أسبوعيا تخلصك من دهون الكبد ،مع تناول بعض الأدوية التى تساعد على خفض الوزن.

ثالثا : تغيير العادات الخاصة

العادات الخاصة مثل منع الكحول، حيث أن الإكثار من تناول الكحول يؤدى إلى حدوث التهابات بالكبد، ويسرع من حدوث التليف.

وينصح بالحرص على تناول القهوة، لأن لها دور هام جدا فى الحماية من التدهن الكبدى، ، موضحا أن تناول من 2 إلى 3 فنجانين من القهوة يوميا يساعد فى تحسين وظائف الكبد ،ومنع التليف وأورام الكبد.



تناول من فنجانين الى 3 فناجين من القهوة يوميا

من جانبه قال الدكتور فتح الله صدقى أستاذ أمراض الكبد بطب الإسكندرية، أن هناك علاقة بين تدهن الكبد ،ومرض السكر ،وتصلب الشرايين، وضغط الدم ، موضحا أن أكثر من نصف مرضى السكر يعانون من تدهن الكبد، وهذا يؤدى إلى صعوبة ضبط مستوى السكر فى الدم، كما أن له أثر سلبى على حالة الكبد ،حيث يؤدى إلى حدوث تليف كبدى ،واحتمال حدوث أورام سرطانية فى نسبة كبيرة من المرضى.

وأضاف أن الأبحاث العلمية أثبتت أن مرضى تدهن الكبد يعانون من تصلب الشرايين بصورة أكبر ،مما يؤدى إلى إصابة نسبة كبيرة منهم بارتفاع ضغط الدم، وقصور الشريان التاجى ،وجلطات القلب ، مشيرا إلى أنه يجب الإهتمام بمرض تدهن الكبد وعمل مسح طبى شامل من أجل الاكتشاف المبكر للمرض، وعلاجه قبل أن يتطور إلى مرض السكر والإصابة بالضغط ،وجلطات القلب.



االقهوة لحمايتك من دهون الكبد

وينصح للوقاية من تدهن الكبد بإتباع عادات صحية غذائية سليمة، والابتعاد عن الأغذية الدسمة والوجبات السريعة الغنية بالدهون، وتجنب المياة الغازية، والاقلال من السكريات ،والامتناع عن التدخين، وممارسة الرياضة بانتظام، وانقاص الوزن إذا كان زائدا لأن دهون الكبد هى جزء من الدهون العامة للجسم ،وانقاص الوزن هو العلاج الأساسى لدهون الكبد.