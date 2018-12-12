شكرا لقرائتكم خبر عن مدير هيئة التعمير: أنجزنا 70 % من مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمد حلمى، المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، إن الهيئة نجحت فى حل 70% من مشاكل المواطنين، وتأمل المزيد من حلها، وهناك إحدى المشكلات لبعض المواطنين كانت متوقفة منذ 30 عامًا بسبب جواب من الهيئة.

وذكر خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع خالد أبو بكر، على شاشة "الحياة"، أنه خصص يومى الأحد والاثنين من كل أسبوع لسماع شكاوى المواطنين وحلها فى نفس الأسبوع، مضيفًا: "أعقد مؤتمرًا يوم الخميس من كل أسبوع لمواجهة صاحب المشكلة بالمسئول لحلها، ونجحنا فى حل 70% من مشاكل المواطنين ونأمل بالمزيد".

وأكد أن لقاءات المواطنين بمسئولى الهيئة مسجلة بالصوت والصورة، ويتم تسجيلها من خلال أحد الأمناء فى الوزراء ويقوم بمراجعتها فى حل المشكلات.

وأوضح أن 14 يونيو 2018 كان آخر موعد للتقدم بطلب تصالح على أراضى الدولة، مؤكدًا أنه فيما بعد هذا الموعد لن يتم التصالح مع أى مواطن يتعدى على أراضى الدولة.