شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: الإعلان عن رحلات عمرة مخفضة للأعضاء يناير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور عبد العزيز الجوهرى، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مقرر اللجنة الاجتماعية، إنه من المنتظر أن يتم الإعلان عن رحلة عمرة بأسعار مخفضة لأعضاء النقابة، يناير المقبل، مشيرا إلى أن ذلك يأتى بعد الإنتهاء من أول رحلات مخفضة وبالتقسيط لمدة 6 أشهر.

وأوضح الجوهرى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن المستندات والأوراق المطلوبة للتقديم فى رحلات العمرة، هى: جواز سفر مميكن لا يقل صلاحيته عن عام من تاريخ الرحلة، 3 صور مقاس 4*6 خلفية بيضاء «السيدات بالحجاب»، شهادة صحية صادرة ومعتمدة من وزارة الصحة مرفقا بها إيصال السداد، الأطفال أقل من عامين يجب تقديم شهادة الميلاد المدون عليها التطعيمات، لافتا إلى ضرورة استخراج تصاريح لمن هم فى سن التجنيد للحصول على التأشيرة، وكود البصمة بعد عمل البصمة الحيوية بمكتب تساهيل.