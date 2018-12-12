شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد شباب مصر: منتدى أفريقيا 2018 نجح بامتياز فى توجيه رسالة اقتصادية وسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد حسنى رئيس اتحاد شباب مصر والمتحدث الإعلامى لحزب الاتحاد، وأحد الشباب المشاركين فى منتدى أفريقيا 2018، إن المنتدى نجح بامتياز فى تقديم رسالة اقتصادية وسياسية تعبر عن تواصل مصر الممتد مع دول القارة الأفريقية وانفتاحها على العالم.

وأكد فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن توقيت المنتدى فى غاية الأهمية بالتزامن مع تولى مصر الاتحاد الأفريقى، مما يعكس اهتمام والتزام مصر بقضايا القارة الأفريقية، والحرص على تعزيز البنية الاستثمارية وتعزيز أفاق التنمية داخل القارة.

وأضاف رئيس اتحاد شباب مصر، أن مشاركة الشباب فى هذه الحدث أتاح الفرصة لرواد الأعمال منهم لطرح أفكارهم، وبحث إمكانية تنفيذها على أرض الواقع، وصقل مهاراتهم بما يفتح آفاق مختلفة للتعاون بين شباب القارة فى المستقبل، متابعًا أن تنظيم المنتدى كان حضاريًا يعبر على قدرة مصر فى تنظيم المؤتمرات والأحداث الهامة الكبيرة، وأن منتدى أفريقيا 2018 علامة إيجابية وقوية لعودة مصر لتبادل التجارة والعلاقات الجيدة بين دول القارة الأفريقية.



أحمد حسنى رئيس اتحاد شباب مصر