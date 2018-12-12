"الكيف في الكمين".. فيديو يوضح إحباط الشرطة ترويج كميات كبيرة من المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - فتحي سليمان:

أحبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ترويج كميات كبيرة من المواد المخدرة، حيث ضبطت 200 طربة حشيش بالإسكندرية، و32 ألف قرص مخدر في دمياط، و45 كيلو بانجو في منطقة دكرنس بالدقهلية، وأحالت محرزيها إلى النيابة العامة للتحقيقات.

وفي فيديو أعده علاقات العلاقات بوزارة الداخلية، تمكنت مباحث قسم شرطة ثان العامرية في الإسكندرية من ضبط تاجر حشيش يُدعى "أنور خ"، 33 سنة، بحوزته 200 طربة حشيش قبل ترويجها على عملائه.

وفي دمياط تمكن قطاع الأمن العام من القبض على "علاء م"، 32 سنة، مقيم بمنطقة فارسكور تم ضبطه بحوزته 32 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وبندقية آلية، وطلقات، وأقر بحيازة المواد المخدرة، فتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه.

كما ضبطت أجهزة البحث الجنائي في دمياط، بالاشتراك مع قسم مكافحة المخدرات بالأمن العام من ضبط عاطل في دكرنس بالدقهلية بحوزته بندقية آلية و45 كيلو بانجو.