"متحدث النواب": علي عبدالعال حرص على إنهاء أزمة عضويات الصحفيين بالزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

قال المتحدث الإعلامي لمجلس النواب النائب صلاح حسب الله إن رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال حرص على إنهاء أزمة العضويات المستثناة للصحفيين بالزمالك، وتم عقد جلسة سادها حوار جاد مساء الثلاثاء، في مقر وزارة الشباب بهذا الشأن.

ونوه حسب الله - في تصريح له - بأن الجلسة حضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس نادي الزمالك وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النواب صلاح حسب الله، وإيهاب الخولي، ومحمد الحسيني.

ووجه حسب الله التحية للدكتور على عبد العال على تدخله لإنهاء الأزمة، وكذلك إلى المشاركين في الجلسة، مشيرا إلى أنها شهدت حرصا من الجميع على الحوار الجاد والتوصل إلى حل جذري أسفر عن إنهاء أزمة العضويات المستثناة داخل نادي الزمالك، والسماح للصحفيين أعضاء النادي بالتواجد خلال الأيام المقبلة.

وقال حسب الله إن رئيس الزمالك وافق على إنهاء أزمة الصحفيين، على أن يتبنى كل من الدكتور أشرف صبحي، وعبدالمحسن سلامة حل أزمة العضويات المستثناة للصحفيين من خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء وكذلك النائب العام لشرح كافة تفاصيل الموضوع الخاص بملف العضويات المستثناة.

وأضاف أن رئيس الزمالك سوف يقوم الخميس المقبل بزيارة إلى نقابة الصحفيين، وسيكون معه النواب صلاح حسب الله وإيهاب الخولي ومحمد الحسيني، كما سيقوم مجلس النقابة بزيارة نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل، في ظل العلاقة المحترمة بين الطرفين.

وقال حسب الله إن نقيب الصحفيين أشاد، خلال الجلسة، بلائحة نادي الزمالك، مشيرا إلى أنها اللائحة الوحيدة بين جميع الأندية التي يوجد فيها بند خاص بالعضويات المستثناة للصحفيين، وهو ما يؤكد على تقدير إدارة الزمالك لقيمة العمل الصحفي.

وأشار حسب الله إلى أن هذه الجلسة أكدت أن أي مشكلة يمكن حلها من خلال الحوار الجاد والموضوعي، لافتا إلى أن وزير الشباب والرياضة، ورئيس الزمالك والنواب المشاركين في الجلسة أكدوا أهمية الدور التنويري والحيوي الذي تقوم به الصحافة المصرية وأنها كانت وسوف تظل المرآة الصادقة لنقل كل ما يدور داخل جميع مؤسسات الدولة للرأي العام.