شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة المستخدمين لعبارات تدعو للطائفية فى وسائل الإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد مشروع لائحة الجزاءات المعد من قبل لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عددًا من العقوبات لمخالفى قواعد التغطية الصحفية أو الإعلامية.

ونصت المادة الرابعة من مشروع اللائحة، على أن يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف أو الحض على الكراهية أو التمييز أو الدعوة للطائفية أو العنصرية أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطنى أو يسىء لمؤسسات الدولة أو الإضرار بمصالحها العامة أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال:

- منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكترونى لفترة محددة أو دائمة.

- منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة.

- توقيع غرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.