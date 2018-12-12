هذه قصة الفنانة التشكيلية باية محيى الدين التى يحتفل جوجل بذكرى ميلادها الـ87

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل محرك البحث الأشهر عالمياً "جوجل" بالذكرى الـ87 لميلاد الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيى الدين.

اسمها الحقيقى فاطمة حداد محيى الدين، وهى فنانة تشكيلية جزائرية من مواليد 12 ديسمبر 1931 فى برج الكيفان، تعتبر علامة مميزة فى الفن التشكيلى ليس فى بلدها الجزائر فقط ولكن فى أنحاء العالم العربى.



جوجل يحتفل بذكرى ميلاد الفنانة التشكيلية الجزائرية باية محيى الدين

عاشت باية محيى الدين يتيمة الأبوين منذ ولادتها، ربتها جدتها منذ الصغر وكبرت فى الفلاحة، وعملت جدتها عند معمرين فرنسيين، وفى عام 1943 أخذتها أخت صاحب المزرعة لتساعدها فى أشغال البيت، كان بيتها غاية في الجمال والروعة، بدأت باية فى تشكيل التماثيل الصغيرة لعدة حيوانات وشخصيات من خيالها، أعجبت صاحبة البيت بفنها فعملت على تشجيعها وأحضرت أهم أدوات الرسم لها.

بدأت باية الرسم ولم تكمل عامها الـ13، نشرت مجلة فوجى صورتها وكان عمرها لا يتجاوز الـ16 عاماً، واهتم بها النحات الفرنسى جون بيريساك وعرض رسوماتها على أيمى مايجت، حيث يعمل مؤلفًا ومنتج أفلام معروف فى ذلك الوقت، وتم عرض أعمالها لأول مرة على الجمهور الفرنسى بباريس سنة 1947.



باية محيى الدين

نالت أعمال باية نجاحًا كبيرًا، كما أعجب الجمهور بفنها البدائى العفوى والساذج، اهتم بها الفنان بابلو بيكاسو وطلب منها رفقته لتعليمها الرسم وأصوله، التقت باية محيى الدين ببراك أحد مؤسسى المدرسة التكعيبية، عملت لبلدية فى فرنسا أعمالاً حرة من الفخار، عادت مرة أخرى لجدتها، وتزوجت وأصبحت زوجة ثانية للموسيقار الأندلسى محفوظ محيى الدين الذى كان يكبرها بـ30 عاماً.

فى عام 1963 اشترى المتحف الجزائرى أعمالها ليتم عرضها، ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف باية محيى الدين عن الرسم، وتم عرض جميع أعمالها فى الجزائر وباريس والعالم العربى، والكثير من أعمالها محفوظ فى لوزان بسويسرا.

توفت الفنانة باية محيى الدين ببلدة البلدية بالجزائر عام 1988.