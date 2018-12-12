شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منظمة عراقية تكرم الزميل محمد ثروت بدرع "أسد بابل" الذهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت منظمة المها الثقافية بجمهورية العراق الكاتب الصحفي محمد ثروت رئيس أكاديمية الخليج 365 ومدير تحرير صوت الأمة. حيث قامت المستشارة مها إبراهيم سامرى رئيسة منظمة المها، بتسليم ثروت درع أسد بابل الذهبى، وذلك بحضور وفد رفيع من المستشارين القانونيين بمجلس النواب العراقى نديم البديرى وخالد العجيلى وفاضل عباس عيسى نائب رئيس مؤسسة بلا أقنعة الثقافية. يأتى تكريم محمد ثروت على هامش زيارة الوفد العرابى الثقافى لمصر لحضور فعاليات بجامعة الدول العربية، حيث يضم الوفد نخبة من المثقفين العراقيين ومسؤولى المنظمات الدولية.













شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منظمة عراقية تكرم الزميل محمد ثروت بدرع "أسد بابل" الذهبى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .