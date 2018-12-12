شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 5 تصريحات لوزيرة الصحة بالبرلمان.. أبرزها الاكتفاء ذاتيا من أدوية الأورام قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فى حضور الجلسة العامة للبرلمان أمس الثلاثاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة والمناقشة العامة حول سوء الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية ودور الوزارة للنهوض بالخدمات الصحية.

وأطلقت الدكتور هالة زايد العديد من التصريحات خلال مشاركتها فى الجلسة العامة، ويرصد ”الخليج 365” أبرز 5 تصريحات للوزيرة:

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل حاليًا على مشروع ضخم جدًا لتحقيق لاكتفاء الذاتى من أدوية الأورام، فى النصف الثانى من 2019".

وأضافت زايد، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، مساء أمس الثلاثاء: "لدينا مشروع كبير لتجميع وتصنيع مشتقات الدم، وهذه هى أعلى تكتولوجيا تصنيع فى العالم، وأربع دول فى العالم فقط خاضت هذه التجربة، لأنها تجربة شديدة الحساسيةـ، وسنقيم 15 مركز تجميع، وهناك فريق مصرى سافر ألمانيا وراجع، وخبير هولندى سيأتى إلى مصر، وسيتم تنفيذ المشروع بمنحة فرنسية".

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه لأول مرة يتم هيكلة منظومة الألبان العلاجية للأطفال لذوى الاحتياجات الخاصة لتوفير الاحتياجات المطلوبة، وسيتم ضخ نحو 9 ملايين علبة ألبان علاجية، مشيرة إلى أن المشروع القومى لتجميع وتصنيع مشتقات البلازما الذى يهدف إلى تأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما.

وفيما يتعلق تصنيع الأمصال التى لا تصنع فى مصر قالت وزيرة الصحة، تواصلنا مع أكثر من شركة فى الخارج، ونعمل على تجميع البلازما، فضلاً عن إحياء شركات تصنيع كانت متوقفة عن العمل، وميكنة منظومة نواقص الأدوية.

وزيرة الصحة: تكلفة المستشفيات النموذجية التابعة لوزارة الصحة 1.3 مليار جنيه

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إننا نحتاج لإعادة الثقة للطبيب ومقدم الخدمة لنفسه، وتابعت "أنا شايفة بادرة أمل لأن حملة 100 مليون صحة وقوائم الانتظار بدأت، لافتة إلى أن المواطن شعر بالثقة وأن العاملين بالحملة يتعاملون بحب.

وأشارت إلى أن نموذج المستشفيات النموذجية يشمل 30 مستشفى تابعة لوزارة الصحة و125 وحدة صحية هتتكلف 1.3 مليار جنيه زيادة عن المطلوب لكى أستطيع تقديم أجور عادلة للعاملين تجذبهم وتستبيقهم فى المستشفى والوحدة الصحية ويقدموا خدمة تليق بالمواطن المصرى.

وأشارت إلى أنها أصدرت قرارين فى أول أسبوع تولت فيه الوزارة، وكان الأول هو إعفاء الأطباء من تكاليف ودراسة الدكتوراه فى الدراسات العليا على أن تتحمل وزارة الصحة التكاليف كاملة.

وأوضحت، أن القرار الثانى تمثل فى أن تقوم المستشفى بعمل المحضر حال التعدى على الطبيب أو الممرضة بدلاً مما كان يحدث قبل ذلك من أن الطبيب كان يذهب لقسم الشرطة لعمل المحضر.

وتابعت قائلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، خلال ردها على طلبات الإحاطة: "لو مشينا بنفس النهج السابق سنصل إلى نفس النتيجة، لذلك لابد من تغيير الأدوات حتى نصل إلى نتائج أخرى".

وقالت وزيرة الصحة: اتفقنا مع شركة تتولى تشغيل كل ما هو غير طبى بالمستشفيات النموذجية وستكون مسئولة عن تنسيق الحدائق وصيانة المصاعد وتم إشراك المحليات لتنسيق الشوارع المحيطة بتلك المستشفيات حتى يشعر المواطن بالأمل وبصدق بلده.

وأضافت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان إن هناك تحديًا أمامها يتمثل فى القوى البشرية، مطالبة النواب بمشاركتها فى إيجاد حل.

وأضافت هالة زايد: "المشكلة لا تكمن فى أننا مش عارفين ندى فلوس ولكن الموضوع أصعب فلو معاك فلوس مش هتلاقى طبيب أو ممرضة بسبب أن عدد الخريجين من كليات الطب لا يتناسب مع عدد السكان، لافتًا إلى أن عدد من يدخل المنظومة الصحية لا يزيد عن 60% من عدد خريجين كليات الطب.

وأوضحت، خلال ردها على طلبات الإحاطة: "لدينا 103 آلاف طبيب لـ100 مليون مواطن وهو رقم قليل بالنسبة للمعايير الدولية و60% من الأطباء فى السعودية، البعض بيسال ليه الأطباء بيمشوا أو يستقليوا".

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن مجلس الوزراء وافق بعد مناقشات كثيرة فى اجتماعات على استثناء قطاع القوى البشرية العاملة فى قطاع الصحة من فتح الإعارات وأنه يجب موافقة وزير الصحة، متسائلة هل هذا القرار سيجعل الأطباء الشباب يشتغلوا فى الوقت اللى أصبحوا غير مبسوطين فى التحاقهم بكليات الطب.

وتابعت وزيرة الصحة قائلة: ليه الوضع وصل كدا وأجابت لأن الطبيب كان طالب متفوق فى مراحل الدراسة وبعد التخرج يتم التعامل معه على أنه موظف عادى بنحاسبه بقانون الخدمة المدنية ويتم تكليفه لخدمة أهالينا فى المناطق النائية ثم يتم توجيه اللوم له من المواطنين لأنه لا يقدم الخدمة التى تلائم الطموحات".

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن تكلفة إنشاء أصغر مستشفى بسعة 100 سرير تصل لـ750 مليون جنيه، لافتة إلى أن الموازنة مخصص فيها بالباب السادس 3 مليارات جنيه فقط للإنشاءات فقط، مما يجعل التمويل عائق فى إنشاء المستشفيات وتشغيلها.

وأضافت وزيرة الصحة، أنها استمعت لمطالب النواب عن محافظات المنيا وسوهاج وقنا، موضحة أن الإنشاءات تكون إنجاز للمقاول، أما إنجاز وزير الصحة هو التشغيل والخدمة، قائلة: "لذلك بنعمل مستشفيات نموذجية ويتم إنشاء 6 مستشفيات حاليًا"، وعقب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة، موجها حديثه للنواب: "كلام الوزيرة علمى ومعقول".

وأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن البدء فى تأسيس صندوق سيادى للاستدامة المالية، بالتعاون مع وزارة المالية للقضاء على قوائم الانتظار، وإن الوزارة عملت بالتوازى، على مشروع المستشفيات النموذجية، مستشفى فى كل محافظة، وأن الوزارة أرسلت عددًا من الأطباء لتلقى التدريب فى عدد من دول العالم.

وأضافت "زايد"، أن الوزارة حصرت كافة الأصول التابعة لوزارة الصحة، وكذلك احتياجاتها من القوى البشرية، وأن الوزارة وقعت على عقد الميكنة فى التأمين الصحى الشامل، وانتهت من عمل كراسات الشروط.

واستعرضت الوزيرة جهد وزارة الصحة فى توفير الأنسولين، بقولها: "لما جيت لقينا فيه نقص كبير، لكن اليوم هناك مليون وحدة محلية ومستوردة، وأمددنا 5 ملايين وحدة لشركات التوزيع، وبالنسبة لألبان الأطفال، كان هناك عجز فى الألبان تحت سن 6 شهور، وكان هناك تغطية فى مصر لـ6 أيام، التغطية أصبحت فوق الـ100 يوم، بمخازن استراتيجية".