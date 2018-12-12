شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ضبط 5 حمير مذبوحة فى ثلاجة بشبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت مديرية الطب البيطرى بشبرا الخيمة، بالتنسيق مع مباحث التموين بالقليوبية، حملة مكبرة بمدينة شبرا الخيمة، بإشراف الدكتورة أمل العسيلى وكيلة وزارة الطب البيطرى، والعقيد خالد محمدى رئيس مباحث التموين، وبرئاسة الدكتور محمد سيد حسين رئيس قسم الصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطرى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 5 حمير مذبوحة داخل الثلاجة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتبين للدكتور محمد سيد حسين، أنها ذبائح لحيوانات، وأظهرت اختبار المعمل أنها من الفصيلة الخيلية، حيث أفادت النتائج أن الذبائح والأحشاء من الفصيلة الخيلية ذبائح "حمير صغيرة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

تم التحفظ على المضبوطات، تحرر المحضر رقم 35476 لسنة 2018م جنح قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.