شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد يقرر تمليك مشروعات الـ58 مصنعًا للشباب بدلًا من حق الانتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، تمليك مشروعات الـ58 مصنعًا للصناعات الصغيرة للشباب الذين تم تخصيص وحدات المشروع لهم بدلًا من حق الانتفاع، والذى كان مقررًا فى بنود التعاقد عند تسليم المصانع بينهم وبين المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية، أنه اتخذ هذا القرار كهدية لشباب المشروع كمكافأة لهم على الجهد والإخلاص الذين بذلوا فى تنمية مشروعاتهم فى وقت قياسى وصل بالعديد منهم إلى فتح أسواق وغزو الأسواق الخارجية والأوروبية، كما يعد القرار حافزًا لباقى المستفيدين من المشروع للوصول بكافة مصانع المشروع إلى التصدير للخارج وإثبات الوجود فى الأسواق المحلية.

وأضاف "الغضبان"، أن المحافظة لا تتوانى عن تقديم للدعم للشباب فى مختلف المجالات وتكريم المتميزين من أجل تحقيق هدف استراتيجى هو خلق أكبر قاعدة ممكنة من شباب المستثمرين من أبناء بورسعيد.