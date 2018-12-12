شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلان للأزهر والكنيسة بالمؤتمر العالمى ضد التمييز والعنف فى باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الدكتور عبد المنعم فؤاد، عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر، فى المؤتمر العالمي ضد التمييز والعنف والذى تقيمه بلدية باريس فى الفترة من 11- 12 ديسمبر 2018. يشارك بالمؤتمر العديد من الدول العربية والمسيحية والإسلامية، وسيلقى د. عبد المنعم فؤاد كلمة الأزهر الشريف، بحضور عدد من الوزراء والمفكرين والعلماء ورئيسة بلدية باريس. ويستعرض ممثل الأزهر دور الأزهر والجهود التي يبذلها إمامه الأكبر فى تصحيح المفاهيم ومحاربة التميز والعنف والتعايش السلمى بين أصحاب الأفكار والثقافات والأديان المختلفة. كما تشارك الكنيسة الأرثوذكسية المصرية بممثل لها فى المؤتمر وأعضاء حقوق الإنسان فى مصر وعدد من نواب البرلمان المصرى.

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