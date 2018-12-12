شكرا لقرائتكم خبر عن 20 فائدة للجرجير.. يقى من البرد ويقوى عظامك وقلبك وغذاء صحى لمريض السكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة "بولد سكاى" الهندية فى تقرير لها، أمس الثلاثاء، يتمتيز الجرجير بعدد كبير من الفوائد المذهلة، والتى تساعد على تعزيز جهاز المناعة، ومنع السرطان، حيث يحتوى الجرجير على كمية من الحديد أكثر من السبانخ، وفيتامين C أكثر من البرتقال وكمية من الكالسيوم أكثر من كوب من الحليب.

فمنذ العصور الأولى تم استخدام الجرجير لخصائصه الطبية والتغذوية، إن زراعة الجرجير لا تكلف كثيرًا بسبب سرعة نموه، وأصبح يعرف باسم "غذاء الرجل الفقير"، على الرغم من فوائده الكثيرة، كما يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجرجير على تحسين صحة عظامك، ومكافحة العدوى، وتحسين بشرتك وشعرك، وتحسين صحة قلبك بين الآخرين.



الجرجير يقوى مناعتك

تعرف على أهم 20 فائدة للجرجير:

1- يخفض ضغط الدم.. يحتوى الجرجير على مستويات عالية من اللوتين والزياكسانثين، والتى ثبت أنها تساعد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

2- يساعد على تقليل حدوث تصلب الشرايين أو تصلب الشريان التاجى، وبالتالى تقليل أى ارتفاع فى مستويات ضغط الدم. وبالمثل، فقد ثبت أن محتوى الكالسيوم والماغنسيوم والبوتاسيوم فى الخضر له تأثير واضح فى خفض ضغط الدم.

3- يحسن صحة العظام فإن وفرة فيتامين ك فى الجرجير كافية لتلبية حاجتك اليومية، نقص فيتامين ك يمكن أن يزيد من خطر كسور العظام، وتصبح العظام هشة، إن دمج الجرجير في حميتك الغذائية يمكن أن يحسن صحة عظامك، مما يقلل من مستوى الكالسيوم الذى يتم إفرازه عن طريق البول ويحسن امتصاص الكالسيوم.

4- يساعد الجرجير فى الحد من مخاطر ترقق العظام بسبب محتواه من الكالسيوم ويعمل على إصلاح وتحسين كثافة العظم.

5- يمنع فقر الدم، حيث يحتوى الجرجير على نسبة عالية من الحديد، وهو المسئول عن تطوير الهيموجلوبين الضرورى.

6- يلعب محتوى الحديد فى اللون الأخضر دوراً رئيسياً فى نضوج خلايا الدم الحمراء فى نخاع العظام أيضًا.



فوائد الجرجير

7- محتوى فيتامين C فى اللون الأخضر يحسن امتصاص الحديد وبالتالى منع أى شكل من أشكال نقص الحديد.

8- كشفت الدراسات أن الجرجير لديه القدرة على خفض تكوين حصى المرارة، يساعد المحتوى المرتفع من الماء فى الأوراق الخضراء على طرد السموم وإزالة أى عوائق فى مسار عمل المرارة.

9 - يمنع السعال والبرد، فمن المعروف أن الجرجير له خصائص مضادة للفيروسات ومضاد للبكتيريا تساعد فى الوقاية من السعال والبرد، من المعروف أن الأوراق الخضراء لها قوة فى علاج البرد.





يقوى قلبك ويخفض ضغط الدم

10- الجليكوسيدات الكبريتية الموجودة فى الجرجير تساعد فى علاج السعال وحتى التهاب القصبة الهوائية، يتخلص محتوى فيتامين C فى الجرجير من البرودة، لأنه لا يعزز مناعتك فحسب، بل يتخلص أيضًا من عدوى الجهاز التنفسى.

11- يقوي الأسنان نظرًا لاحتوائه الجرجير بوفرة من الكالسيوم، ويعتبر مصدر ممتاز للكالسيوم بالنسبة لأسنانك، فالاستهلاك المنتظم يمكن أن يقوى أسنانك بالإضافة إلى علاج نزيف اللثة.

12- يعمل كمضاد للاكتئاب، من خلال التفاعل مع الناقلات العصبية (مسارات الجهاز العصبي المركزى)، يؤثر الفولات على إنتاج المواد الكيميائية العصبية (السيروتونين)، فمن المعروف أن دمج الجرجير فى النظام الغذائى اليومى كان له تأثير إيجابى على الحالات المصابة بالاكتئاب.

13- يعالج الربو لدى الأطفال، وينصح الأطفال الذين يعانون من الربو لاستهلاك الجرجير على أساس يومى، أو وفقًا لنصيحة الطبيب، فقد ثبت أن محتوى فيتامين (ج) فى الأوراق الخضراء تحمى من الإصابة بالربو، يختلف تأثير الجرجير من طفل إلى آخر.

14- يساعد فى الحمل.. يلعب الجرجير دورًا هامًا فى تكوين الجنين، حيث يلعب محتوى الفوليك في الخضراوات الصليبية دورًا حاسمًا فى عملية الانقسام الخلوى، خلال فترة الحمل، يمكن استخدام الجرجير أثناء الحمل، والمساعدة فى الحد من أى أمراض متعلقة بالأجنة.

15- يخفف الإسهال الجرجير معروف على نطاق واسع احتوائه على كمية عالية من الألياف، تساعد الألياف على تقليل الإسهال، حيث يساعد الجرجير فى تخفيف الإسهال، ويحسن الهضم وأنشطة التمثيل الغذائى.



فوائد الجرجير

16-علاج العدوى.. إن خصائص المضادات الحيوية من الجرجير تجعلها مفيدة للغاية فى علاج العدوى، كما أن استهلاك الجرجير يجعل جسمك أكثر قدرة على مكافحة أنواع مختلفة من الالتهابات الفطرية والبكتيرية، خاصة تلك الموجودة فى القولون والأمعاء.

17- يمنع السكتات الدماغية، وقد كشفت الدراسات أن الجرجير يمكن أن تمنع ظهور السكتات الدماغية بسبب ارتفاع محتوى الفولات، تم إثبات أن الأفراد الذين أدخلوا الجرجير في نظامهم الغذائى اليومي تقل لديهم مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، بينما كانت عالية فى حالة الأفراد الذين لم يستهلكوا الأطعمة الغنية بالفولات. كما أن المستويات العالية من الكاروتينات تقلل من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، كما يحسن الأداء المعرفى، حيث يمكن أن يساعد تناول فيتامين C على تحسين وظائف الدماغ، يمنع أى شكل من أشكال التحولات المعرفية أو الانخفاضات مثل مرض الزهايمر، أو أى شىء متعلق بالشيخوخة، عن طريق إصلاح أنسجة المخ، يمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم للجرجرة فى بناء نشاط الخلايا العصبية، وهو أمر مهم لصحة دماغك، محتوى حمض الفوليك في الجرجير مفيد بشكل متساوٍ فى منع الانخفاض المعرفى الناجم عن التقدم فى السن.

18- يعالج مرض السكرى، يلعب حمض ألفا ليبويك المضاد للأكسدة الموجود في الجرجير دوراً مركزياً فى خفض مستويات الجلوكوز فى الدم، إن دمج الجرجير فى نظامك الغذائى اليومى يمكن أن يساعد فى منع التغيرات التي يسببها الإجهاد، كما أن أحد الأدوار الرئيسية الأخرى التى تلعبها مضادات الأكسدة هو زيادة حساسية الأنسولين، فالدهون المنخفضة والسعرات الحرارية، والكولسترول، ومحتوى الصوديوم فى الجرجير هو الأمثل للشخص المصاب بالسكرى لأن الأحماض الأمينية ومحتوى الألياف سيبقى معدتك ممتلئة، وتنظم مستوى الأنسولين والجلوكوز فى دمك.



مفيد للمراة الحامل

19-الجرجير مفيد للغاية إذا كنت تتطلع لفقدان بعض الوزن، لأن المحتوى العالى من الأحماض الأمينية والألياف يمكن أن يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول من الوقت، لأن الألياف تجعلك تشعر بالشبع، وهذا ما يجعلك تتجنب بشكل كبير الحاجة المستمرة لتناول وجبة خفيفة، والتى تعد واحدة من الأسباب الرئيسية لزيادة الوزن.

20- يحسن البصر، حيث يلعب فيتامين (ج) دورًا فعالاً فى الحد من تطور مخاطر المياه البيضاء، كما أن كمية فيتامين (أ) العالية فى الجرجير لها دور مركزى في تحسين نظرك، لأن الفيتامين يساعد فى الحفاظ على صحة العينين، ويمنع ظهور أى مشاكل بصرية أو اضطرابات فى العين.