اليوم.. اجتماع بالبرلمان لمناقشة ملاحظات الرئيس على "التجارب السريرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إن اللجنة الخاصة لمناقشة مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، والمعروف بـ"التجارب السريرية"، والذى أحيل للبرلمان بعدما تحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بعض مواده، ستعقد أولى اجتماعاتها صباح الأربعاء، لوضع خطة عمل اللجنة، والوقوف على حقيقة الملاحظات التي أبداها رئيس الجمهورية، على القانون.

وأضاف الشريف، في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن الاجتماع الأول سيكون إجرائيا من الدرجه الأولى، وسيتم فيه الاستماع إلى رؤى أعضاء اللجنة بعد مناقشة الملاحظات الوارده من رئيس الجمهورية، وكذلك لوضع خطة العمل، وعرض كافه الآراء على أعضاء اللجنة المكلفه بدراسة الملاحظات.

وتابع: إن اللجنة ستعقد لجان استماع مع كل الخبراء والأطباء المعنين بالقانون ليدلوا بدلوهم والتعرف على وجهات نظرهم في مشروع القانون والملاحظات الواردة عليهم، والباب مفتوح للجميع للاستماع لكل المتخصصين في هذا الشأن حتى يخرج قانونا قادرا على إحداث نهضة حقيقية في المجال الطبي.