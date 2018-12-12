أخبار مصر | وكيل "المحامين" يلتقي محافظ السويس لحل أزمة الأرض المتواجدة خلف نادي المحامين بالمدينة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل "المحامين" يلتقي محافظ السويس لحل أزمة الأرض المتواجدة خلف نادي المحامين بالمدينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى مجدي سخي وكيل نقابة المحامين، ووفد من فرعية السويس، مع اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، أمس الثلاثاء، لحل أزمة الأرض المتواجدة خلف نادي المحامين بالمدينة، والممتدة حتى الكورنيش.

وأوضح "سخى" أن اللقاء تم برعاية النقيب العام سامح عاشور، والذي تواصل هاتفيا خلال الجلسة مع محافظ السويس، مشيرا إلى أن المحافظ كلف لجنة من المحافظة بدراسة موقف الأرض التي تزيد مساحتها عن 5000 ألاف متر، وتقديم تقرير له.

وأضاف وكيل نقابة المحامين: "طالب محافظ السويس النقابة بتقديم تصور للمشروعات التي ستقام على الأرض بما يخدم محامين المحافظة وأسرهم والمجتمع السويسي بشكل عام"، مشيدا بموقع الأرض وتميزه السياحي.

وقال: "نطمئن المحامين أن الموضوع شبه منتهي، وستقيم النقابة مشروعات تليق بأعضائها، وكافة محامين السويس يشكرون النقيب العام سامح عاشور على جهوده في تقنين وضع الأرض مع المحافظة.

