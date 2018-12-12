شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة 31 شخصًا فى تصادم أتوبيس وسيارة نقل أمام مدينة العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 31 شخصاً، إثر حادث تصادم أتوبيس ركاب مع سيارة نقل ثقيل، مساء الثلاثاء، أمام مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالى، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفى للعلاج.

واستقبل مستشفى العلمين المركزى، 31 مصاباً فى حادث التصادم، وتم إسعاف الحالات وعمل الفحوصات الطبية اللازمة، والسماح بخروج 23 مصاباً لتحسن حالاتهم، وحجز عدد 8 مصابين تحت العلاج، ووصفت حالاتهم بالمستقرة.