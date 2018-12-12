شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” ينشر أول صورة للأنبا يؤانس أسقف أسيوط فى المستشفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365”، الصورة الأولى لنيافة الأنبا يؤانس أسقف أسيوط، فى المستشفى أثناء إجرائه الفحوصات الطبية اللازمة، بعد تعرضه لحادث مرورى بسيارته بالطريق الدائرى بالقاهرة أثناء توجه لترأس تسبحة كهيك السنوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.

وطمأن أسقف أسيوط، نيافة الأنبا يؤانس، محبيه والشعب القبطى عن حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مرورى بالقاهرة، فى اتصال هاتفى لـ"الخليج 365": قائلاً: "نشكر ربنا.. أنا بخير وحالتى الصحية كويسة وسوف أعود إلى إيبارشية أسيوط فى القريب العاجل".

وقال مصدر، لـ"الخليج 365": إنه سيتم إجراء عملية لنيافة الأنباء يؤانس أسقف أسيوط، وذلك بعد تعرضه لحادث مرورى وإصابته بكسر بالقدم".

يذكر أن الأنبا يؤانس، أسقف أسيوط وتوابعها، أصيب بكسر بالقدم، إثر حادث مرورى بسيارته بالطريق الدائرى بالقاهرة أثناء توجه لترأس تسبحة كهيك السنوية بكنيسة السيدة العذراء مريم بأرض الجولف.

وقالت مصادر كنسية بأسيوط، إنه تم نقل أسقف أسيوط الأنباء يؤانس إلى مستشفى الحياة بالقاهرة لتلقى العلاج.

جدير بالذكر أن تسبحة كهيك هى تسبحة سنوية تأتى كل عام خلال صوم الميلاد، هو من الشهور القبطية والمعروف بالشهر المريمى، نظرًا لتكريم الكنيسة للسيدة العذراء مريم، خلال صلوات التسبحة اليومية.