شكرا لقرائتكم خبر عن دواوين الوزارات × 24ساعة.. "التموين" تتفاوض على أسعار شراء الأرز المستورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الكهرباء

الكهرباء ترفع شعار "حق الدولة" وتفرض 17% فوائد على تقسيط الفواتير للمتقاعسين عن السداد.. استبدال العداد التقليدى بمسبوق الدفع بعد تراكم 3 فواتير بدءا من يناير.. جنوب القاهرة: تسديد المديونية "كاش" يلغى الفوائد

وزارة التموين

"التموين" تتفاوض مع الموردين على أسعار شراء الأرز المستورد.. أصحاب الشركات يعرضون 410 دولارات للطن.. الوزارة تبحث تخفيض الأسعار أو اللجوء لمصادر بديلة.. ودخول 114 ألف طن صينى الأسواق المحلية لتلبية الاحتياجات

وزارة التضامن

غادة والى: تلقينا 39 طلبا لكفالة الأطفال بنظام الأسر البديلة أون لاين

وزارة الصحة

الصحة تعلن فحص 16 مليون مواطن منذ انطلاق حملة القضاء على فيروس سى

وزارة التعليم العالى

وزير التعليم العالى يبحث دعم التعاون فى مجال التعليم الطبى مع اليابان

وزارة التعليم

الامتحانات على الأبواب.."التعليم": تفعيل قانون مكافحة الغش فى امتحانات الفصل الدراسى الأول.. وتحذر الطلاب من تصوير أسئلة ونشرها على صفحات الفيس خلال سير لجنة الاختبار.. ويجب تغيير الثقافة الموروثة حول الامتحان

وزارة الإسكان

بيع 320 ألف كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى

وزارة الزراعة

الحكومة تواصل التصدى لمخالفات التعديات على الأراضى الزراعية.. "الزراعة": إزالة 43 ألف حالة بمساحة 2836 فدان فى الموجة الأولى.. و3 محافظات بالمقدمة.. وبدء حملات مكبرة لإزالة 16 ألف فدان بالمحافظات خلال أيام

وزارة الرى

وزير الرى يعرض رؤية مصر تجاه دول حوض النيل بمجلس الشيوخ الفرنسى