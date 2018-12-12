شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. شرم الشيخ تحتفل بمهرجان الألوان بحضور عدد كبير من السائحين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سحر خاص تتمتع به مدينة شرم الشيخ، فمعالمها وأبرز الأماكن بها والشواطئ تعد من عوامل جذب السائحين لواحدة من أشهر مدن البحر الأحمر، وجنوب سيناء.

مدينة شرم الشيخ أقامت مؤخرًا احتفالية على أحد شواطئها "مهرجان ألوان" احتفل به العشرات من المتواجدين بشرم الشيخ، إلى جانب العشرات من السياح، والذين يقضون أجازاتهم بمدينة السلام، لا سيما أن شهر ديسمبر يعتبر موسمًا مهمًا للسياحة فى مدينة شرم الشيخ، وفرضت أجواءً البهجة والسعادة نفسها على كافة المتواجدين، والذين حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية أمام البحر، والألوان تغطى أجسادهم.



مهرجان الألوان بشرم الشيخ



مهرجان الألوان بشرم الشيخ



مهرجان الألوان بشرم الشيخ (3)



مهرجان الألوان بشرم الشيخ



مهرجان الألوان بشرم الشيخ



مهرجان الألوان بشرم الشيخ



مهرجان الألوان بشرم الشيخ



مهرجان الألوان بشرم الشيخ (8)