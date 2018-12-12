شكرا لقرائتكم خبر عن 14 يناير.. آخر موعد لتسليم 168 شقة بمشروع دار مصر بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم تحديد يوم 14 يناير المقبل، اخر موعد لتسليم نحو 168 شقة بالمرحلة الثانية بمشروع دار مصر فى مدينة برج العرب الجديدة.

وأضاف أنه سيتم تسليم العمارات أرقام (1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7)، بموقع 1، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وإخطار العملاء المخصص لهم وحدات سكنية بتلك العمارات للتعاقد، وموافاة الجهاز بالانتهاء من الإجراءات التى من شأنها تسليم العميل، حتى يتسنى للجهاز تحرير محضر استلام العميل.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع برج العرب الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.