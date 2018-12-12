شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق نقيب المهندسين.. وتشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء أمس، شقيق المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.

وتشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر.