شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيق نقيب المهندسين.. وتشييع الجنازة من مسجد السلام بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى مساء أمس، شقيق المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين ووزير النقل الأسبق، بعد صراع طويل مع المرض.
وتشيع الجنازة اليوم بعد صلاة الظهر من مسجد السلام بالحى العاشر بمدينة نصر.
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