رئيس الوزراء يصل إلى تنزانيا لافتتاح سد "ستيجلر جورج"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء الثلاثاء، دار السلام عاصمة تنزانيا، حيث كان في استقباله رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليو وعدد من كبار المسئولين التنزانيين.
ويشهد رئيس الوزراء غدًا احتفالية توقيع عقد إنشاء مشروع سد "ستيجلر جورج" لتوليد الطاقة الكهرومائية في حوض نهر روفيجي، والفائز به التحالف المصري لشركتي المقاولون العرب والسويدي الكتريك.
ويرافق "مدبولي" خلال الزيارة وفد رفيع المستوي يضم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الري، وعدد من المسئولين ورجال الصناعة والمستثمرين.
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