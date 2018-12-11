تحرك جديد من "الآثار" بشأن واقعة الفيديو الإباحي بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن الوزارة قامت بتفريغ الكاميرات في الأهرامات وإرسالها إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق حول ملابسات واقعة الفيديو الإباحي للمصور الدانماركي، أعلى قمة الهرم الأكبر.

وأوضح وزيري في مداخلة هاتفية لبرنامج "هنا العاصمة" على فضائية "سي بي سي" اليوم الثلاثاء، أن الوزارة تنتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة حول الواقعة تصوير المصور الدنماركي.

يشار إلى أن المصور الدانماركي "أندرياس هيفيد"، نشر فيديو، أثار جدلا واسعا في مصر له مع صديقته وهما يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الواقعة إلى النائب العام للتحقيق فيها.