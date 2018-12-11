وزيرة الصحة تعترف بأزمة "حضانات الأطفال": تعمل بـ50% من طاقتها

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة والسكان، إن هناك نقصًا حادًا في القوى البشرية فيما يتعلق بمسألة "حضانات الأطفال" مما جعلها تعمل بـ 50% فقط من طاقتها.

وأعلنت وزيرة الصحة خلال حضورها الجلسة العامة لمجلس النواب، الثلاثاء، أنه في إطار جهود حل هذه المشكلة، تمت الموافقة على فتح مدارس تمريض جديدة لسد العجز، مشيرة إلى أن بعض المستشفيات بها أطباء أكثر من تعداد طاقم التمريض.

ولفتت هالة زايد إلى أنه فيما يتعل بالتدريب للكوادر الطبية فإن الوزارة حريصة على عدم الاقتصار على تدريب الأطباء فقط، ولكن التدريب لهيئة التمريض ولا سيما العاملين في مراكز الرعاية المركزة وتخصصات الجراحة والتخدير، مؤكدة في الوقت نفسه أن خدمة الإسعاف تطورت بشكل كبير وأن 30% من سيارات الإسعاف تمت صيانتها خلال سنة مضت، وتعود للعمل بكفاءة قريبا.

ونوهت إلى أن هناك برتوكول تعاون مع فرنسا في مجال الإسعاف والطوارئ، وكذلك برنامج لتدريب الأطباء بالخارج.

وأشارت إلى أنه بالتوازي مع نظام التأمين الصحي الشامل، يتم العمل في مشروع المستشفيات النموذجية والوحدات التابعة لها في كل محافظة بنظام الإحالة، كما تم البدء في تدريب أطباء التخدير بالخارج.

وأوضحت أنه بعد مناقشات واسعة داخل مجلس الوزراء تم استثناء القوى البشرية من العاملين في قطاع الصحة من فتح الإعارات الداخلية والخارجية، وأنه برغم أن تحويلات المعارين بالخارج من العملة الصعبة مهمة، إلا أن تكلفة عدم تقديم الخدمة الصحية للمواطنين أكبر من ذلك بكثير.

وأضافت: أن توجيهات القيادة السياسية تطالب وزارة الصحة بتقديم خطة شاملة بشأن إعادة الترخيص كل 5 سنوات للأطباء بناء على حضورهم مؤتمرات علمية وتلقيهم تدريبات تترجم إلى عدد ساعات لكل طبيب؛ على أن تتكفل وزارة الصحة بمصروفات الأطباء في هذا الشأن كضمانة لاستمرار التدريب والتعلم وزيادة خبرات الأطباء، وسيتم الكشف عن تفاصيل الخطة قريبا.