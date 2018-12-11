برلمانية لـ"هالة زايد": "الصحة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

شنّت إلهام المنشاوي، عضو مجلس النواب، هجومًا على الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة.

وقالت "المنشاوي" أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب: "الصحة يا معالي الوزيرة مش في السلام الجمهوري والفياجرا الحريمي".

وأكدت المنشاوي أنه بالرغم من دور مبادرة 100 مليون صحة لمواجهة فيروس سي، وكذلك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، في حل عدد من المشكلات، إلا أن هناك ملفات كثيرة أهم في قطاع الصحة.

واستنكرت النائبة نقص الحضانات في المستشفيات، موضحة أن "الأطفال تتعرض للموت بسبب العجز في عدد الحضانات، وغيره من الملفات التي يجب أن تتناولها الوزيرة".

واعترضت النائبة، خلال الجلسة العامة، على قيام الوزارة بإرسال مندوبين ممن وصفتهم بـ"غير القادرين" على الرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.