حشيش واستروكس وأقراص مخدرة.. ليلة القبض على عصابة العاطلين الثلاثة ببولاق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، اليوم الثلاثاء، القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة بولاق الدكرور.

أكدت تحريات العقيد محمد حامد، وكيل إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، أن "أحمد م.ذ" كون عصابة للاتجار في المواد المخدرة بالاشتراك مع "أحمد.ه"، و"مصطفى.ذ"، متخذين من منطقة بولاق الدكرور وكرا لنشاطهم الإجرامي.

بالعرض على العميد سامح الحميلي، مدير مكافحة المخدرات بالجيزة، وجع بضبط المتهمين في حالة تلبس، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد مأمورية بقيادة العقيد محمد حامد والرائد شريف البطران، الضابط بمكافحة المخدرات بالجيزة، أسفرت عن ضبط المتهمين أثناء تواجدهم في منزل الاول بشارع ترعة عبد العال.

وعُثر بحوزة المتهمين على3 طرب حشيش و33 قطعة حشيش تزن 500 جرام، و255 قرص أبتريل، و60 قرصا لعقاري الترامادول وأموتريل بالإضافة إلى 2235 كيسا لمخدر الاستروكس تزن 900 جرام، ومبلغ 2300 جنيه و5 هواتف محمول وقطعتي سلاح أبيض "مطواة".

وأقر المتهمون بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهم، وتم تحرير محضر أحاله اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.