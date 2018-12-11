شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يصدر حركة تنقلات محدودة (بيان كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، حركة تنقلات محدودة لمديري الأمن ومساعدي الوزير. وجاءت الحركة كالتالي: اللواء أشرف حشيش من الأمن العام إلى مدير أمن البحر الأحمر. اللواء جرير مصطفى من بني سويف إلى مدير أمن الشرقية. اللواء عبدالله خليفه من الشرقية إلى مساعد الوزير لشمال الصعيد. اللواء أشرف عز العرب من مدير أمن البحر الأحمر إلى مدير أمن بني سويف. اللواء شريف الطناحي مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية اللواء إسماعيل السيد مدير التدريب والتنمية، واللواء خالد شويته نائبًا. اللواء محمود الجمسى نائبا لرئيس أكاديمية الشرطة. اللواء بكر الشربينى مديرا لكلية للدراسات. اللواء ياسر فهمي مساعدًا لوزير الداخلية للقطاع المالي. اللواء أحمد عبد المنعم بالمكتب الفني. كما تضمنت الحركة تعيين اللواء محمود فؤاد، مدير الإدارة العامة حقوق الإنسان، ونقل اللواء خالد حمدي، مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان إلى مساعد وزير الداخلية لقطاع الرعاية الاجتماعية، وتعيين اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع تنفيذ الأحكام، وتعيين اللواء شريف جلال، بقطاع حقوق الإنسان، واللواء محمود هندي مديرًا لمباحث الإسماعيلية.

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