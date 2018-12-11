شكرا لقرائتكم خبر عن جابر طايع: مال الوقف «خط أحمر».. وبيع أملاك الهيئة «مستحيل» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، تفاصيل تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف، لتغيير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة أموالها واستثمارها.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه خالد أبوبكر، على شاشة «الحياة»، إن الوزارة تعمل بجد واجتهاد وغيرة على مال الوقف، مضيفًا :«وزير الأوقاف لديه غيره كذلك من أجل النهوض وتنمية مال الوقف».

وفى رده، على شائعات تعديل القانون لبيع أملاك الأوقاف، قال إنه هذا الأمر مستحيل تماماً، فالرئيس عبدالفتاح السيسى يؤكد دائمًا على ضرورة الحفاظ على مال الأوقاف، ومال الوقف «خط أحمر»، وشكل لجنة لإزالة التعديات برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وخلفه في رئاستها المهندس شريف إسماعيل، بهدف استرداد الأراض التي تم اغتصابها عنوة بعد 25 يناير، وتم استرداد الأرضى التي كانت بحوزة الآخرين وتم إزالة التعديات.

وأكد أن رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء ووزير الاوقاف يحافظون على مال الوقف، مشيرًا إلى أن هناك كطفرة كبيرة بالأوقاف، حيث ساهمت بـ 100 مليون لوزارة الإسكان لأجل سكن كريم.