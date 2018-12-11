شكرا لقرائتكم خبر عن «قرقاش»: قطر مستمرة في التحريض ضد جيرانها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، انتقادا جديدا إلى قطر، خلال المشاركة في اجتماع مجلس دول التعاون الخليجي في الرياض.

وقال «قرقاش»، اليوم الثلاثاء، إن السياسة القطرية مستمرة في الأذى والتحريض على جيرانها.

وكتب في تغريده على «تويتر»: «اعتدنا على ازدواجية وانتهازية السياسة القطرية وشهدناها في قمة الرياض، فهي مستمرة في الأذى والتحريض على الجار».

وتابع: «في الوقت ذاته تبحث عن صلح (حب الخشوم)»، مضيفا: «موقف يتجاهل معاناة المواطن القطري وجل همه إرث الأمير السابق حين كان الملعب الإقليمي مفتوحا لمؤامراته وأحلامه».