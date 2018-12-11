شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالداخل 98 مليوناً و2.56 مليون مولود سنوياً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومى للسكان، ارتفاع عدد سكان مصر بالداخل إلى 98 مليون نسمة بناء على ما سجلته الساعة السكانية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الثلاثاء.

وقال- فى مؤتمر «دور منظمات المجتمع المدنى فى دعم المنظومة الصحية والتصدى للمشكلة السكانية»، الذى عُقد بالسويس، أمس- إن عدد السكان يزيد بمعدل 2.56 مليون مولود سنوياً، محذراً من وصول العدد إلى 119 مليون نسمة عام 2030 إذا استمر معدل الإنجاب بهذا الشكل الكبير، بينما إذا تم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان فإن العدد سيكون 111 مليون نسمة فقط.

وأشار «حسن» إلى أن الزيادة السكانية مرتبطة بشكل وثيق بالفقر، والأمية، وعمالة الأطفال، والزواج المبكر، إذ ارتفعت نسبة الفقر من 22% عام 2008 إلى 28% عام 2015، ووصلت إلى أكثر من 50% فى محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، فيما بلغت نسبة الأمية 26% العام الجارى، وبلغ عدد المتزوجات أقل من سن 18 سنة 109 آلاف فى العام الماضى، مقابل 128 ألف حالة عام 2016.

وأوضح أن الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030 تعتمد على 5 محاور، هى تنظيم الأسرة، والشباب، وصحة المراهقين، وتمكين المرأة، والإعلام والتعليم، ولها 4 أهداف، هى الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكانى للارتقاء بنوعية حياة المواطن، وتقليل التفاوتات الديموجرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعى، لافتاً إلى أن معدل الخصوبة «الإنجاب الكلى» بلغ 3.5% عام 2014، بينما تستهدف الاستراتيجية خفض المعدل إلى 3.1% عام 2020، والوصول به إلى 2.4% عام 2030.